Tweede goud voor Nederland op Paralympische Spelen: Klaassen en Brommer winnen tijdrit

Op dag twee van de Paralympische Spelen heeft Larissa Klaassen samen met haar pilote Imke Brommer bij het baanwielrennen voor het tweede goud van TeamNL gezorgd. Het Nederlandse duo was de sterkste op de tijdrit over 1000 meter.

Klaassen was vijf jaar geleden in Rio bij de Paralympische Spelen ook al goed voor zilver. Destijds reed Klaassen wel met een andere pilote (Haliegh Dolman). Sinds 2018 vormt ze een koppel met Brommer. Nu in Tokio bereikte ze met diezelfde Brommer dus het hoogst haalbare.

Klaassen en Brommer finishten in de finale in een tijd van 1 minuut en 5,291 seconden. Dat leverde naast het goud ook nog een persoonlijke record op. Ze waren bijna anderhalve seconde sneller dan het zilveren Britse koppel Aileen McGlynn Obe/Helen Scott (1.06,743). Het Belgische duo Griet Hoet/Anneleen Monsieur greep in een tijd van 1.07,943 het brons.

Klaassen en Brommer zijn een succesvol duo. Ze behaalden eerder tijdens de WK para-baanwielrennen in 2019 in Apeldoorn zilver op de kilometer tijdrit en brons op de sprint. In 2020 wonnen ze met het duo Vincent ter Schure/Timo Fransen de wereldtitel teamsprint op de tandem. Dat onderdeel staat tijdens de Paralympische Spelen in Tokio niet op het programma.

Een dag eerder waren Tristan Bangma en piloot Patrick Bos oppermachtig op de 4000 meter achtervolging in Tokio. Dat leverde TeamNL de eerste paralympische titel op. De medailleteller staat voor Nederland nu op twee keer goud en eenmaal zilver.

