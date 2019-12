Twitter bejubelt historische handbalvrouwen

Video Handbal­sters schrijven geschiede­nis met WK-goud na zinderende thriller

14:14 Drie keer is scheepsrecht. Na twee verloren finales in 2015 en 2016, schrijven de Nederlandse handbalsters vandaag geschiedenis door te winnen van Spanje. Het werd op het WK in Japan 29-30. In een ongekend spannend slotstuk is Nederland voor het eerst wereldkampioen.