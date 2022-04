Uitblinker Joel Embiid moet deel play-offs missen: ‘Pascal Siakam heeft mijn gezicht gebroken’

Embiid, die ongelukkig tegen een elleboog van tegenstander Pascal Siakam aankwam, liep ook een oogkasbreuk op. In 2018 had Embiid een soortgelijke oogblessure en toen stond hij drie weken langs de kant. ,,Ik denk dat Siakam mijn gezicht heeft gebroken, ik meen het. Maar het is allemaal toegestaan in de play-offs”, zei Embiid.

Het is nog niet bekend hoe lang Embiid uit de roulatie is. Philadelphia 76ers neemt het in de halve finales van de Eastern Conference op tegen Miami Heat. Het eerste duel is maandag.

Kameroener Embiid, die wordt beschouwd als een belangrijke kandidaat voor de prijs van ‘Most Valuable Player’, hoopt de ploeg uit Philadelphia voor het eerst sinds 2001 naar een finaleplaats in de Conference te leiden. Per wedstrijd was hij dit seizoen goed voor gemiddeld 30,6 punten per wedstrijd.