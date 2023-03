Uitschakeling honkballers betekent einde droomreis Kevin Kelly: ‘Natuurlijk kijk ik tegen die boys op’

Rusada ook in beroep tegen eigen uitspraak in dopingzaak Kamila Valieva

Het Russische antidopingbureau Rusada heeft zich ook gemeld in de beroepszaak bij het sporttribunaal CAS rond kunstrijdster Kamila Valieva. Het Russische antidopingbureau liet vorige maand weten de jonge kunstschaatsster niet te straffen voor het overtreden van de dopingregels in aanloop naar de Olympische Spelen van vorig jaar in Beijing.