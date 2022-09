Usain Bolt is in Nederland: ‘Soms ben ik onderweg naar de gym en keer dan om, waarom zou ik dat nog doen?’

EK Waterpolo Luuk Gielen scoort weer gewoon namens Nederland tegen Duitsland

Zijn olympische droom verleidde Luuk Gielen ertoe om zich tot Duitser te naturaliseren. Een gedachte die ook even door het hoofd van Jorn Winkelhorst spookte. Op het EK waterpolo lagen de twee routiniers vandaag toch gewoon namens Nederland in het water tegenover Duitsland (13-6 zege). Met top acht in Split als doel en het vizier gericht op Parijs.

29 augustus