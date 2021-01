Utah Jazz boekt elfde NBA-zege op rij

Utah Jazz is de best presterende ploeg van het seizoen met vijftien zeges tegenover pas vier nederlagen. De club uit Salt Lake City wordt op de ranglijst in het westen gevolgd door de twee ploegen uit Los Angeles, de Clippers (15-5) en de Lakers (14-6). De Clippers versloegen Orlando Magic met 116-90, vooral dankzij Paul George en Kawhi Leonard die samen 50 punten voor hun rekening namen.

Philadelphia 76ers, de koploper in het oosten, was met 118-94 te sterk voor Minnesota Timberwolves. Joel Embiid speelde de hoofdrol bij de ‘Sixers’ met 37 punten. De ploeg uit Philadelphia heeft veertien overwinningen geboekt, tegenover zes nederlagen. James Harden leidde Brooklyn Nets met een zogeheten triple-double (25 punten, 11 assists, 10 rebounds) naar een zege op Oklahoma City Thunder: 147-125. Bij de Nets, die tweede staan in het oosten met 13-8, eindigden maar liefst negen spelers qua punten in de dubbele cijfers.