Van Commenée nieuwe hoofdcoach Atletiekunie

Door Pim Bijl



De 60-jarige Van Commenée keert daarmee terug naar zijn eerste liefde, de atletiek, waar hij in verschillende functies al succes had. In de jaren ’80 en ’90 als coach binnen de Atletiekunie, later van internationale atleten en als hoofcoach van Groot-Brittannië werd hij geprezen om de medailleregen bij de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ook was hij onder meer Chef de Mission bij de NOC*NSF bij de Olympische Spelen van Peking in 2008.



Eerder dit jaar nam Van Commenée afscheid als prestatiemanager van NOC*NSF, omdat hij ontevreden was over de toekomstvisie. Hij gaf toen al aan interesse te hebben in een nieuwe functie binnen de atletiek. Nu het zover is, wil hij nog niet meteen tekst en uitleg over zijn plannen als hoofdcoach. Dat zal hij pas op 1 oktober doen, als hij daadwerkelijk begint bij de Atletiekunie.