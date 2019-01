Van den Brink valt uit in Dakar Rally

,,De falende techniek heeft ons genekt, stelt chauffeur Martin van den Brink. ,,Een kapotte injector veroorzaakte vermoedelijk het vermogensverlies waardoor we bleven steken op een steile duin en vervolgens een koprol maakten. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Het was wel even schrikken.” Teamgenoot Janus van Kasteren uit Veldhoven trok de truck weer op zijn wielen, maar Van den Brink wist de finish van de special niet te halen. ,,Halverwege de proef verloren we nog meer vermogen. Met een gebrek aan power kom je het zachte zand in Peru gewoon niet meer door. De motor is kapot, we kunnen er niets aan doen.”