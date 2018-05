Van den Heuvel en Swaen winnen Euro Hockey League met Bloemendaal

Braun wint brons, Vetter grijpt naast medaille op de meerkamp

19:21 Meerkamper Pieter Braun heeft met een persoonlijk record brons veroverd op de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. Braun kwam na een knappe tweede plaats op de afsluitende 1500 meter in een persoonlijk record van 4.24,29 tot een totaal van 8342 punten. Daarmee verbeterde de 25-jarige atleet zijn persoonlijk record van 8334 punten, dat hij vorig jaar had neergezet in Götzis.