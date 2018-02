Van der Mark 8ste na eerste weekend superbike

In de eerste race op zaterdag moest Van der Mark bijna een halve minuut toegeven op Melandri. De Nederlander kwam op zijn Yamaha 27,4 seconden na de Italiaanse Ducatirijder over de meet. Zondag was het in race twee een stuk spannender. Van der Mark finishte als zevende op 3,09 seconden van de winnaar die de Brit Jonathan Rea maar drie honderdsten voorbleef.



Het raceverloop op zondag werd mede bepaald door een verplichte bandenwissel voor alle teams op last van de raceleiding uit veiligheidsoverwegingen. Tussen ronde tien en twaalf moest het hele veld de pits in voor andere banden.



Ploeggenoot Alex Loewes van Van der Mark in het team van Pata Yamaha finishte in de eerste eerste race als zesde. Zondag werd hij vijfde. Loewes staat in de WK-tussenstand op de vijfde plaats met vijf punten meer dan de Nederlander. In de rangschikking neemt Van der Mark, die vorig seizoen op de zesde plaats eindigde in het klassement, de achtste stek in met zestien punten. Melandri gaat aan de leiding met vijftig punten.



Het WK Superbike gaat over een maand verder in Thailand. In april wordt de vierde ronde verreden op het TT-circuit in Assen.