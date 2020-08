Van der Mark moet genoegen nemen met vijfde plek bij eerste race in Aragón

Bendsney­der opnieuw in achterhoe­de in Moto2

23 augustus Bo Bendsneyder heeft in de zesde wedstrijd van dit seizoen in de Moto2-klasse opnieuw geen rol van betekenis kunnen spelen. De Rotterdamse motorracer eindigde op het circuit van Spielberg in Oostenrijk als 24ste. Een week eerder, ook in Oostenrijk, werd hij 22ste.