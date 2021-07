Van der Mark onderuit in sprintrace WK Superbike

VIDEO Dankzij motorhelm kan Etienne Bax crash in Oldebroek nog navertel­len

5 juli Zijn motorhelm heeft Etienne Bax veel onheil bespaard. Het hoofddeksel kon in de afvalcontainer na de crash van de zijspancoureur uit Bergeijk na de openingswedstrijd van het open Nederlands kampioenschap in Oldebroek. ,,Mijn helm is dwars doormidden.”