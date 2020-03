Van der Mark ook vierde in tweede race van WK Superbike

In het begin van de race slaagde Van der Mark erin op zijn Yamaha zich naar voren te rijden. Maar hij werd gepasseerd door Jonathan Rea. De Brit hield de koppositie lange tijd vast, maar werd met nog twee ronden te gaan voorbij gereden door zijn landgenoot Alex Lowes. Lowes boekte zijn eerste overwinning sinds 2018 in Brno. Rea eindigde als tweede. Met de derde plek zorgde Scott Redding voor een volledig Brits podium. Achter dit drietal werd Van der Mark vierde.



De Nederlander was tevreden over zijn goede start. ,,Daarna ging het goed tot twee ronden voor het einde toen de jongens om me heen begonnen te pushen. Ik pushte ook, maar ik had gewoon niet genoeg grip om opnieuw aan te vallen. Het is jammer, maar ik denk dat we best blij moeten zijn met het tempo dat we hebben gehad en hoe snel we vanaf het eerste moment zijn geweest", aldus Van der Mark op de website van zijn team.