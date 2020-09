Van der Mark wint tweede race in Barcelona

WK superbike Van der Mark zesde in tweede race van het weekend, wereldkam­pi­oen Rea wint

6 september Michael van der Mark heeft in het WK Superbike op het Spaanse circuit van Motorland Aragón ook in de tweede race naast een podiumplaats gegrepen. Na de vierde plaats op zaterdag eindigde de Yamaha-coureur in de tweede race als zesde. In het WK-klassement neemt Van der Mark de vijfde plaats in.