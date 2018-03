Van der Mark zevende in derde race WK superbike

De Rotterdammer uit het fabrieksteam van Yamaha startte op het circuit van Buriram in Thailand als tiende en schoof in de race drie plaatsen op. De Brit Jonathan Rea (Kawasaki) won de race.



In de stand van het kampioenschap behield de Italiaan Marco Melandri de koppositie, maar Rea heeft nog maar twee punten achterstand. Van der Mark staat achtste.



De vierde race van het WK superbike is op zondag, eveneens in Thailand.