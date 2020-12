Van der Poel soleert naar winst in Essen, morgen duel met grote rivaal

Mathieu van der Poel heeft net als Marianne Vos de veldrit om de Ethias Cross in het Belgische Essen gewonnen. De wereldkampioen kwam na negen ronden solo aan voor de Belg Quinten Hermans en de Brit Tom Pidcock. Morgen neemt Van der Poel het op in de vierde cross om de X2O Badkamers Trofee in Herentals tegen zijn eeuwige rivaal Wout van Aert.

De Belgisch kampioen Laurens Sweeck startte goed in Essen en nam een kleine voorsprong op de concurrentie. Hermans en Pidcock konden snel aansluiten, Van der Poel lag wat verder, rond de vijfde plaats. Aan het einde van de tweede ronde had hij het gat naar de koplopers echter gedicht.

Pidcock, die de Nederlander in de afgelopen twee wedstrijden veel tegenstand had geboden, maakte enkele stuurfouten halverwege de wedstrijd en verloor de aansluiting met de kop. In de vijfde ronde plaatste Van der Poel een versnelling en liet ook Sweeck en Hermans achter.

Voor Van der Poel, die aangaf ook woensdag te zullen starten in Herentals, is het de derde zege in dit crossseizoen. Zaterdag zal hij van start gaan in Heusden-Zolder in de cross in de Superprestige en zondag doet hij ook mee aan de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde, nadat zijn concurrent Van Aert bekendmaakte mee te doen in de Belgische race.

Te harde banden

,,Het tempo lag vrij hoog in het begin en ik maakte te veel fouten”, keek Van der Poel terug op zijn ‘mindere’ start. ,,Mijn banden stonden te hard. Toen ik van fiets was gewisseld begon het beter te lopen. In het eerste deel van de wedstrijd was ik ook wat minder. De zware wedstrijd in Namen heeft er toch ingehakt, ik denk dat je dat ook bij Pidcock ziet.”

De 25-jarige wereldkampioen pakte in het tweede deel van de wedstrijd een voorsprong en was niet meer in te halen. ,,Ik heb technisch zo goed mogelijk proberen te rijden en zo zuinig mogelijk de overwinning willen pakken met het oog op de drukke periode. Na de twee lastige wedstrijden was deze overwinning welkom.”