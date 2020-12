Van der Poel tóch naar Hulst, met WK en Dendermonde in achterhoofd

Van der Poel had gisteren in Dendermonde in de modder geen antwoord op de vroege aanval van zijn Belgische rivaal Wout van Aert. De Nederlander van Alpecin-Fenix had die wedstrijd pas in zijn programma opgenomen toen bleek dat de internationale wielrenunie UCI voor de startvolgorde op het WK uitgaat van de eindstand in de wereldbeker. Van der Poel staat na drie manches derde nadat hij de eerste wereldbekercross nog had overgeslagen en de tweede had gewonnen.