Van Diepen stunt met brons op 400 meter in record

Van Gool verrast met finaleplek op 60 meter

20:53 Joris van Gool heeft tamelijk verrassend de finale bereikt van de 60 meter op de EK indoor in Glasgow. De 20-jarige sprinter uit Rijen rende in zijn heat uit de halve finales naar de tweede plaats in een persoonlijk record van 6,62. De Slowaak Jan Volko was een fractie rapper in 6,61. De finale van de mannen is vanavond om 21:50 uur.