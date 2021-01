Van Foreest na winst Tata Steel Chess: ‘Een kinderdroom die is uitgekomen’

Na 36 jaar Nederlandse winnaarHet schaaktoernooi in Wijk aan Zee heeft na 36 jaar weer een Nederlandse winnaar. Jorden van Foreest is de verrassende opvolger van Jan Timman, die in 1985 het vooraanstaande Tata Steel Chess won, toen het nog Hoogovenstoernooi heette.

Als jochie van 10 speelde Jorden van Foreest al potjes schaak bij de amateurs in Wijk aan Zee. Hij verlekkerde zich aan de wereldtoppers die onder de rook van de hoogovens hun partijen op het hoogste niveau schaakten. Toen durfde de Groninger er alleen maar van te dromen ooit zelf tussen die grote meesters mee te doen, laat staan winnen. Zondag gebeurde dat toch en schreef Van Foreest heel verrassend op 21-jarige leeftijd Tata Steel Chess op zijn naam. ,,De kans dat ik hier zou winnen, schatte ik vooraf 1 op 1000. En nu is die kinderdroom gewoon uitgekomen.”

Van Foreest schaakte met vriend en landgenoot Anish Giri in een tiebreak om de titel in Wijk aan Zee. Partijen snelschaak waren nodig omdat beide Nederlandse grootmeesters na dertien ronden klassiek schaak gedeeld eerste waren geëindigd met 8,5 punten. Het kwam aan op een zogeheten Armageddon, een sudden death.

,,Spektakel voor de kijkers, voor de spelers minder leuk. We raakten allebei in tijdnood en panikeerden min of meer. We keken ook allebei niet meer naar de klok en het ging zo snel, dat er zelfs stukken over het bord vlogen. Toen de rookpluimen waren opgetrokken, bleek ik in gewonnen positie te staan.”

Een bizar einde van een toernooi dat vanwege het coronavirus in zijn soberste vorm werd afgewerkt. Amateurs en publiek, die het toernooi altijd zo levendig maken, ontbraken. Van Foreest miste de reuring, maar genoot ook van de stilte. ,,Het is alleen nu bepaald niet stil in mijn hoofd. Er gaan heel veel emoties door mij heen. Ik kan nauwelijks beschrijven hoe ik me voel. Het kwam aan op heel veel geluk. Anish verdiende het ook te winnen, maar zo kan het dus gaan.”

Hij begon als nummer 66 van de wereld aan het toernooi en zal na zijn zege in Wijk aan Zee de top 40 binnenvallen en zijn rating naar boven de 2700 brengen. ,,Nog steeds hoop ik dat het beste nog moet komen, maar ik ga deze overwinning uiteraard koesteren. Het is natuurlijk heel goed voor het zelfvertrouwen, maar in schaken zegt dat niet alles. Na aan nederlaag kan dat zelfvertrouwen alweer weg zijn.”

