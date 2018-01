Van Ginkel uit Africa Race, De Rooy ziet nog kansen op podium

De Africa Eco Race is voorbij voor Wuf van Ginkel. De motor van de Iveco Powerstar is niet zodanig te repareren dat het verantwoord is verder te rijden. Gerard de Rooy staat er dus in de tweede week van de rally alleen voor, maar hij ziet desondanks nog kansen op een podiumplaats.

Het is voor het eerst in tien jaar tijd dat de Iveco-motor problemen geeft en juist daardoor is het nu niet op te lossen. ,,We hebben nog nooit iets met de motor gehad. Die is door de jaren heen zo betrouwbaar gebleken, dat we er nu nauwelijks onderdelen voor bij ons hebben”, legt Gerard de Rooy uit op de rustdag in Dakhla, waar eerder vandaag de beslissing werd genomen dat verder rijden voor Van Ginkel niet verantwoord is. ,,We kunnen het niet goed genoeg oplossen”, vult Van Ginkel aan. ,,We hebben contact gehad met FPT, de tuner, en die vindt het niet verantwoord. De kans op vervolgschade is te groot. Het is gewoon pech. Dit is hetzelfde motorblok waar Team De Rooy al jaren mee rijdt, hetzelfde als waar Gerard mee rijdt en waar de drie trucks in de Dakar Rally mee rijden.”

Quote Het is gewoon pech. Wuf van Ginkel

Van Ginkel en zijn crew vliegen daarom morgen terug naar Nederland. Zijn truck gaat op de trailer. Na afloop van de Africa Eco Race gaat het team met Iveco om de tafel zitten en wordt het motorblok uit elkaar gehaald. ,,Het meest frustrerende is dat het niets met de nieuwe auto te maken heeft”, zegt Van Ginkel. ,,Die doet het geweldig. Het is hartstikke jammer dat we niet de tweede week mee in kunnen.”

In die tweede week van de Africa Eco Race staan de duinen in Mauretanië op het menu: precies dat waar Petronas Team De Rooy Iveco naar uitkeek. Gerard de Rooy zal het alleen moeten doen, zonder de backup van Van Ginkel. ,,Dat betekent dat ik mijn strategie wat moet aanpassen”, blikt De Rooy vooruit. ,,Ik zal iets voorzichtiger moeten rijden.”

Groot verschil

In de eerste week liep De Rooy een totale achterstand van 2.40.43 op ten opzichte van klassementsleider Vladimir Vasilyev; een verschil dat groter is dan hij had verwacht. ,,De routes in Marokko waren te snel. De auto’s rijden daar soms tegen de 200, terwijl wij begrensd zijn op 150. In de etappe van gisteren was mijn gemiddelde snelheid 120, terwijl de Mini van Vasilyev 147 kilometer per uur haalde. Daar is niet tegenop te boksen.”