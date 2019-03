Van Gool verrast met finaleplek op 60 meter

Joris van Gool heeft tamelijk verrassend de finale bereikt van de 60 meter op de EK indoor in Glasgow. De 20-jarige sprinter uit Rijen rende in zijn heat uit de halve finales naar de tweede plaats in een persoonlijk record van 6,62. De Slowaak Jan Volko was een fractie rapper in 6,61. De finale van de mannen is vanavond om 21:50 uur.

Van Gool overtuigde al door in de ochtenduren zijn serie te winnen in 6,71. Toen moest hij nog wat op gang komen, maar in de halve finale schoot hij weg uit het startblok. Hij diende zich zelfs aan als medaillekandidaat, want zijn 6,62 was de op een na snelste van alle atleten in de halve finales.

Hij treft in de finale onder anderen tweevoudig Europees kampioen Richard Kilty. De Brit had niet voldaan aan de EK-limiet en was ook niet geselecteerd voor het toernooi, maar kreeg van de Europese atletiekfederatie een speciale uitnodiging mee te doen.