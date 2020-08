Van Kalmthout start vanaf vierde plek bij debuut in legendarische Indy500

Van Kalmthout, in de Verenigde Staten bekend als VeeKay, was de enige coureur met een Chevrolet-motor in de Fast Nine. Alle andere coureurs reden met een Honda-motor. De vierde plek betekent dat Van Kalmthout vanaf de tweede startrij begint. ,,Het is eigenlijk nog niet helemaal te bevatten”, vertelde Van Kalmthout kort na de kwalificatie. ,,Ik reed een sterke run en de wagen lag erg goed. Ik was héél erg dichtbij de eerste startrij, maar als je me een week geleden zou hebben verteld dat ik als vierde zou vertrekken voor de Indy500, dan had ik er meteen voor getekend.”