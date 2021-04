Van Kalmthout zesde in Grand Prix van Alabama bij start nieuw seizoen IndyCar Series

Pole voor Quartararo in Portugal

17 april De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP. De Yamaha-coureur was met 1.38,862 de snelste op het circuit van Portimão in de Algarve. De Italiaan Francesco Bagnaia dacht even dat hij in een baanrecord pole had gepakt, maar bij terugkomst in de pitsstraat hoorde de Ducati-coureur dat zijn toptijd was geschrapt omdat hij gele vlaggen had genegeerd.