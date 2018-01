Van Lieshout tevreden over eerste week Africa Eco Race: 'Niet verwacht'

,,Ik had het niet verwacht", laat Van Lieshout vanuit Dakhla weten op de eerste rustdag. ,,We zijn er ook niet harder voor gaan rijden en hebben niet het uiterste moeten vragen van het materiaal. We rijden juist heel behouden. Je wint hier niets door harder te gaan rijden. We hebben nog geen band hoeven wisselen en dat was bij veel deelnemers onderweg wel anders”, constateerde Van Lieshout.

Het enige pechmoment was dat twee dagen achtereen een schokbreker kapot ging. Op de rustdag in Dakhla werd de Toyota van Van Lieshout en Slaats daarom toch flink onder handen genomen door de monteurs en werd er extra aandacht geschonken aan de vering. Van Lieshout: ,,Maar verder zijn er eigenlijk geen bijzonderheden. De auto doet het prima. En zelf doen we het ook niet slecht. De samenwerking in de auto is goed. Guido is een zeer ervaren navigator en dat geeft rust. We hebben plezier onderweg, maar houden elkaar ook scherp. Het zijn lange dagen en je zit toch de hele dag bij elkaar.”

Zand en duinen