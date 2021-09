Van Pol en Grünberg sterkste meerkampers tijdens laatste test voor WK turnen

Geurts, reserve voor de Olympische Spelen in Tokio, kwam een week geleden tot een meerkamptotaal van 52.034 en is in potentie de sterkste Nederlandse op sprong. In ieder geval is ze de enige die op dit moment twee verschillende sprongen in haar repertoire heeft, ook al kwam de tweede er zaterdag niet uit. Voor haar behoort zelfs een sprongfinale op de post-olympische WK tot de mogelijkheden. Tot de afvallers behoren Tisha Volleman en Sara van Disseldorp. Zij kwamen niet in de buurt van de WK-eisen.