Van Rijsselberghe vijfde na eerste EK-dag

De Nederlandse windsurfers zijn met wisselende resultaten begonnen aan de EK in Palma de Mallorca. Dorian van Rijsselberghe is na de eerste drie races het hoogst geklasseerd. De tweevoudig olympisch kampioen staat op de vijfde plaats.

De regerend wereldkampioen kwam als achtste, elfde en eerste binnen. Aanvankelijk stond er na de derde wedstrijd op de officiële uitslagenlijst DNC (did not compete: ‘deed niet mee’) achter zijn naam, maar dat bleek een foutje in het scoringssysteem.

,,Het was een mooie eerste dag met goede omstandigheden’', liet Van Rijsselberghe weten. ,,Ik was nog een beetje roestig en heb zelfs nog even in het water gelegen. Maar met de winst in die laatste race sloot ik lekker af. Op naar woensdag.’'

Voor ‘DVR’ is de Europese titel geen echt doel. ,,Nee hoor, ik ben niet bezig met het klassement. Ik wil gewoon weer lekker wedstrijdjes varen, met goede starts. Hier wil ik een goed gevoel krijgen, dat is belangrijk aan het begin van het jaar. Het WK in september, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait dit seizoen, daar moet ik presteren.’'

Zijn olympische rivaal Kiran Badloe kwam de openingsdag redelijk goed door. Hij bezet de elfde plek in het algemeen klassement. Badloe kwam als elfde, twaalfde en derde binnen. De Italiaan Daniele Benedetti leidt na de eerste EK-dag met een totaal van 6 punten (1-1-5).

Bij de vrouwen moet wereldkampioene Lilian de Geus vooralsnog genoegen nemen met de twaalfde plaats. Ze zette een reeks neer van 6-16-4. De Chinese Lu Yunxiu gaat aan kop dankzij een sterke openingsserie: 2-3-1.

