Van Rouwendaal pakt zilver bij 25 kilometer zwemmen na ongekende inhaalslag

Zilver voor judoka Van Dijke op Grand Prix in Boedapest

11 augustus Judoka Sanne van Dijke heeft bij de Grand Prix in Boedapest zilver behaald in de klasse tot 70 kilogram. In de finale moest de Nederlandse zaterdag haar meerdere erkennen in de Japanse Saki Niizoe. Van Dijke verloor met ippon.