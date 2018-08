Van Rouwendaal verovert ook EK-goud op 10 kilometer open water

Van Rouwendaal, die lange tijd in Eindhoven woonde, komt op de EK ook nog in actie op de 25 kilometer én de teamwedstrijd over 5 kilometer. Voorafgaand aan het toernooi liet ze vanuit haar thuisbasis Montpellier weten voor minstens één keer goud te gaan. ,,Het maakt me niet uit op welke afstand. Goud is gewoon goud. Alles wat ik na mijn olympische titel nog win, is mooi meegenomen. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik heb mijn droom waargemaakt. Nu wil ik mijn droom herbeleven."