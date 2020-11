Van ‘t End en Spijkers naar herkansingen op EK judo

Terugge­keer­de Verkerk bij rentree snel klaar op EK, ook domper voor Meyer

12:12 Judoka Marhinde Verkerk is zaterdag bij de EK in Praag al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Kroatische Karla Prodan versloeg de voormalig Europees- en wereldkampioene in de klasse tot 78 kilogram met een waza-ari. Ook voor Roy Meyer was er een snelle domper.