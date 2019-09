Van Vlerken sluit Ironman af met winst in Almere

Yvonne van Vlerken heeft in de Challenge Almere afscheid genomen van de Ironman, de langste afstand, met de Europese titel. De 40-jarige legde voor de 45e keer de beproeving over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen af. Ze won in een tijd van 8 uur, 56 minuten en 10 seconden.

Van Vlerken won drie keer eerder de Challenge Almere. Het zag er lange tijd niet naar uit dat ze met een vierde overwinning vaarwel zou zeggen van haar geliefde afstand, want Sarissa de Vries was bij het zwemmen en fietsen onnavolgbaar. De Limburgse begon met een kwartier voorsprong aan de afsluitende marathon. De Vries stortte echter volledig in tijdens het lopen. Van Vlerken hield wel een gestaag tempo vol en kwam uiteindelijk met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Duitse Lina-Kristin Schink eindigde als tweede in 9.11.27, De Vries werd derde in 9.12.29.

Trautman wint bij de mannen

De Zuid-Afrikaanse triatleet Matthew Trautman heeft in de Challenge Almere het parcoursrecord aangescherpt. Hij won de op één na oudste hele triatlon van Europa in een tijd van 7 uur, 50 minuten en 15 seconden. Hij bleef daarmee ruim onder het vorige parcoursrecord, dat de Sloveen Jaroslav Kovacic vorig jaar op 7.55.44 had gezet.

De Deen Kristian Hogenhaug kwam als tweede over de finish na de uitputtingsproef over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. Hij klokte 7.53.52 en kroonde zich daarmee tot Europees kampioen. De Tsjech Tomas Renc kwam als derde over de finish in 8.00.44.