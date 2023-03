Vechtpartij in NBA: ‘reuzen’ Brook Lopez en Trey Lyles vliegen elkaar in de haren

Een topduel met alles erop en eraan beloofde het te worden en een topduel werd het bij de rentree van Giannis Antetokounmpo bij Milwaukee Bucks. De Griek had met 46 punten een groot aandeel in de zege. Antetokounmpo miste een aantal wedstrijden vanwege een blessure aan zijn rechterhand. Hij was tegen Sacramento Kings ook goed voor 12 rebounds en vier assists. De Bucks blijven met 49 overwinningen tegenover 19 nederlagen aan kop staan in het oosten.

Fysiek vuurwerk was er vooral in de slotfase, toen de stoppen doorsloegen bij Trey Lyles en Brook Lopez. Lyles (Sacramento Kings, 2.06 meter) besloot Antetokounmpo een duw te geven, waarna Lopez (2.16 meter) het voor zijn topschutter opnam en beiden in een vechtpartijtje belandden. In no-time was het basketbalveld een arena vol duwende en trekkende ‘reuzen’, waarbij zelfs de jurytafel het bijna moest ontgelden.