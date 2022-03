Veel landen willen volledig verbod op organiseren sporttoernooien in Rusland

In de verklaring worden sportorganisaties bovendien opgeroepen relaties met sponsoren uit beide landen zoveel mogelijk te beperken. Naast Nederland hebben ook onder meer België, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ondertekend. In totaal hebben 37 regeringen de verklaring ondertekend. Het initiatief kwam van de Britse overheid.

In de verklaring wordt gesproken van een “niet te rechtvaardigen keuze van Rusland deze oorlog te beginnen. Het is een flagrante schending van het internationale recht, mede mogelijk gemaakt door Belarus. Het eerbiedigen van mensenrechten en vreedzame betrekkingen vormen de basis voor internationale sport. Daarvan is nu geen sprake.”

Sinds de oorlog in Oekraïne zien de meeste sportbonden al af van deelname aan evenementen in Rusland. Ook zijn er al veel geplande wedstrijden of toernooien in het land afgelast of uitgesteld.