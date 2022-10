Verbouwereerde judoka Tornike Tsjakadoea gediskwalificeerd op WK

Na zilver ook goud voor Laura Smulders bij wereldbe­ker BMX in Bogotá

BMX’ster Laura Smulders heeft bij de wereldbekerwedstrijden in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zilver en goud gepakt. De 28-jarige Wijchense eindigde zaterdag achter de Britse olympisch kampioene Bethany Shriever als tweede in de finale, zondag kwam ze als eerste over de finish. De Nederlandse nam direct na de start de leiding en gaf die niet meer uit handen.

26 september