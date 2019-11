Verhoeven: Ik sta altijd in de ring met het gevoel dat ik ga winnen

Of Verhoeven al bezig is met de voorbereiding van Badr Hari? ,,Nee, niet echt. Ik kijk alleen naar de manier waarop hij de wedstrijden ingaat. Op dit moment is dat iets lichter dan normaal. Hij zal weten wat het best bij hem past.”

Badri sprak dat hij in een veel betere vorm is dan drie jaar geleden, toen het uitliep op een sof. Voor Verhoeven maakt dat niets uit. ,,Ik ga altijd de ring in met het idee dat er een monster tegenover mij staat. Dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen.”

Volledig scherm De emoties liepen soms hoog op tijdens de persconferentie van Rico Verhoeven en Badr Hari voor hun gevecht van 21 december in het Gelredome. Maar beide kickboksers lieten het bij woorden. Over negen weken in Arnhem gaan ze elkaar fysiek slopen, beloofden ze aan honderden aanwezige fans. © ANP De 30-jarige wereldkampioen gebruikte de beeldspraak van het inhalen. ,,Als je achter een andere auto zit en je ziet een tegenligger komen terwijl je wilt inhalen, dan ga ik er altijd van uit dat het lukt. Op die manier sta ik ook in de ring, met het idee dat ik ga winnen.”

Verhoeven is volop in voorbereiding voor het gevecht van de eeuw. ,,Je moet er alles aan gedaan hebben, zodat jij alleen je zelf in de spiegel kunt aankijken. Dat is confronterend, maar je moet niet met een vinger wijzen.” Het prestigegevecht tegen Hari is op 21 december.

