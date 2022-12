Verkiezing Europese sporter van 2022: Iga Swiatek boven Max Verstappen

Irene Schouten verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, Max Verstappen voor derde keer beste Sportman

Irene Schouten is op het Sportgala in Amsterdam gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 30-jarige schaatsster uit Noord-Holland was afgelopen winter de onbetwiste koningin van de Olympische Winterspelen in Peking met drie gouden medailles en ook nog een bronzen plak. Daarnaast werd Max Verstappen voor de derde keer verkozen tot sportman van het jaar.

22 december