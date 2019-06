Verlies voor Brouwer/Meeuwsen in tweede WK-partij in Hamburg

Kop-staartbot­sing kost Bax leiding in ONK zijspan­cross

20:31 Zijspancrosser Etienne Bax heeft in zijn thuiswedstrijd de leiding in het open Nederlands kampioenschap verspeeld. Bax botste op het Eurocircuit van Valkenswaard in de voorlaatste ronde van de openingsmanche in volle vaart op een achterblijver. Hij viel daardoor letterlijk terug van een 1e naar een 5e plaats.