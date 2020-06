Verrassende winnaar op eerste golftoernooi na coronapauze

‘Rugby zonder scrum is als voetbal zonder vrije trappen en corners’

14 juni Het zal een rare gewaarwording worden in augustus, wanneer in Engeland de hoogste rugbycompetities weer worden hervat. Een tamelijk prominent onderdeel van de sport, de scrum, zullen we dan immers niet meer zien. Want: een te hoog corona-risico. Maar is het eigenlijk wel mogelijk, rugbyen zonder scrums?