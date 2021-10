Verrassing op WK turnen: Zhang klopt topfavoriet Hashimoto in meerkampfinale

In de kwalificaties was Hashimoto nog de beste. Illia Kovtoen uit Oekraïne veroverde met 84,899 punten een bronzen plak.

Zhang had de Spelen moeten missen nadat hij buiten de Chinese selectie was gelaten, ondanks een hogere score dan zijn rivaal Lin Chaopan.

In Kitakyushu leidde de strijd om de meerkamptitel tot een climax op de rekstok, het onderdeel waarop Hashimoto in Tokio ook olympisch goud had veroverd. Zhang begon met een kleine voorsprong en hield het hoofd koel. Hij werd de eerste Chinese allroundkampioen sinds Xiao Ruoteng in 2017. Hashimoto was afgelopen zomer met zijn 19 jaar de jongste olympisch kampioen ooit op de meerkamp.