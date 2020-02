‘Vertrouwde gevoel’ weer terug bij Knegt, ‘maar benen ontploften’

Knegt stond ruim een jaar aan de kant nadat hij bij een ongeval in zijn huis met een houtkachel ernstige brandwonden had opgelopen. De Fries moest lang revalideren en kon pas begin dit seizoen voorzichtig weer met trainingen beginnen. Hij wilde graag op de NK shorttrack al terugkeren, maar moest van bondscoach Jeroen Otter nog enkele weken wachten voor zijn comeback. De wereldbekerfinale in Dordrecht stond dan ook helemaal in het teken van de rentree van Knegt.

Hij schaatste individueel de 1500 meter en reikte net niet tot de A-finale. De Fries eindigde als derde in zijn halve finale, waarin een herstart nodig was na een massale valpartij. ,,Voorheen zou ik hebben gelachen om zo’n herstart, maar mijn herstel gaat toch nog minder snel dan ik gewend ben. Ik moest heel diep gaan, mijn benen ontploften”, zei de ‘Schicht uit Bantega’ bij de NOS.

In de B-finale was van die vermoeidheid weinig meer te zien en toonde Knegt ouderwetse klasse. Hij plaatste een flitsende versnelling in de slotronde en troefde onder anderen zijn landgenoten Sven Roes en Friso Emons af. “Dat was tactisch een goede rit. Het was een vertrouwd gevoel en de winst gaf zeker voldoening, ook al was het maar de B-finale. Ik ben op de goede weg.”