Verwijlen snel exit bij EK schermen

Lorenzo pakt pole in Catalonië

16 juni Jorge Lorenzo start zondag van poleposition in de Grote Prijs van Catalonië. De Spaanse MotoGP-rijder was de snelste op zijn Ducati in de kwalificatie. Lorenzo, drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse, won twee weken geleden op Mugello de Grote Prijs van Italië.