Vestingcross krijgt vanmiddag liefst 32 ‘wereldtitels’ aan de start

De Vestingcross in Perkpolder in Zeeuws-Vlaanderen heeft vanmiddag een ongekend mooie startlijst. Vooral doordat het nu een wereldbekerwedstrijd is, is de volledige mondiale top aanwezig. Alle deelnemers nemen liefst 32 wereldtitels in het veldrijden mee. De vrouwen rijden om 13.40 uur, de mannen om 15.05 uur.

Bij de wereldbekercross van Dendermonde, afgelopen zondag, won Wout van Aert met liefst 2.49 minuten verschil van Mathieu van der Poel. De Nederlander vond het een ‘k*tparkoers’ en kon niet goed uit de voeten in de overdadige modder. Zo’n grote marge is ook echt een uitzondering; als die twee samen in het strijdperk treden, is het namelijk vaak bloedstollend spannend. Vrijdag in Baal waren ze wederom de nummers één en twee, met Van der Poel acht tellen voor Van Aert. Gisteren won Van der Poel simpel de Hexia Cross in Gullegem, die hij zo alweer voor het derde jaar op rij op zijn naam schreef.

Aanvankelijk zouden Van der Poel en Van Aert de Zeeuws-Vlaamse wedstrijd van vanmiddag overslaan. Maar omdat de Vestingcross nu een World Cup is én de eindstand van de cyclus in dit coronaseizoen bepalend is voor de startvolgorde op het WK, kunnen ze het zich eenvoudigweg niet permitteren om verstek te laten gaan. En waar ze aan de start staan, willen ze ook winnen.

Volledig scherm Wout van Aert. © Cor Vos

Achter de Grote Twee strijden mannen als Toon Aerts, Eli Iserbyt en Tom Pidcock om de kruimels. De twee Belgen en de Brit mogen winnen als zíj er niet zijn of moeten zich tevreden stellen met podiumplaatsen áchter hen. Iserbyt, de winnaar van de vorige Vestingcross, zei eerder deze winter: ,,Samen tellen Mathieu en Wout zes wereldtitels. Wij met z’n allen... nul. Dát is het gigantische verschil. Dát maakt ons zo voorzichtig. En eerbiedig. De doorsnee winnaar van Milaan-Sanremo kan amper een bocht nemen, haha. Deze én die van de Ronde van Vlaanderen komen gewoon met ons meecrossen. Ferm, toch?”

Top 10

Met ook nog Lars van der Haar, Corné van Kessel en de Belgen Quinten Hermans, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout is de top 10 van de wereld in Perkpolder aanwezig.

’s Werelds beste veldrijdster aller tijden, Marianne Vos, rijdt vanmiddag voor de eerste keer de Vestingcross. Bij de voorgaande vier edities ontbrak de zevenvoudig wereldkampioene nog, omdat ze overtraind was of met een blessure kampte. Nu is de Brabantse, die ook nog in andere disiplines vijf regenboogtruien verdiende, juist net een kwetsuur aan haar lies te boven. De vraag is: wat kan Vos (33) laten zien in Perkpolder? Bij haar rentree van twee weken geleden in Essen won ze meteen. Bij de wereldbekerkoers in Dendermonde, nu zes dagen geleden, finishte ze echter ‘slechts’ als veertiende.

Volledig scherm Marianne Vos. © BELGA

Wie zich zeker voorin zal laten zien, is Lucinda Brand. In haar rijke carrière won ze nog nooit het EK, WK of de wereldbeker, maar dit seizoen is ze bijna niet te kloppen. Ze duwde haar voorwiel als eerste over de meet bij alle vijf Superprestige-wedstrijden van deze winter en alle drie World Cups. Ze mag dan nog nooit de regenboogtrui veroverd hebben, aan het eind van deze maand is ze de grote favoriete op het WK in Oostende. De overwinning van Brand (31) in Dendermonde, waar de rensters tot hun enkels in de modder liepen, stak er bovenuit.

Brand staat in het wereldbekerklassement liefst 43 punten voor op de rest. De vrouw die zich voorheen meer op het wegwielrennen concentreerde, ziet dat het loont om nu meer met het veldrijden bezig te zijn. In Perkpolder, de voorlaatste wedstrijd in de cyclus, kan ze de eindzege al binnenhalen. Wie dat zal willen voorkomen, is Ceylin del Carmen Alvarado. De regerend wereldkampioene, de nummer één op de wereldranglijst én de winnares van de vorige Vestingcross komt de laatste maanden steeds net iets tekort. Zeker is dat ze zondag zal knokken tot het eind.

Volledig scherm Lucinda Brand. © BELGA