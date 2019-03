Vetter moet strijd staken op vijfkamp met voetblessure

EK Indoor Van Diepen door op EK, Bonevacia verrassend uitgescha­keld

12:07 Liemarvin Bonevacia is bij de EK indoor in Glasgow in de series van de 400 meter uitgeschakeld. De atleet van Curaçao eindigde in zijn heat als zesde en laatste in 47,86. Hij won twee jaar geleden bij de EK indoor in Belgrado nog brons. Tony van Diepen plaatste zich wel voor de halve finale.