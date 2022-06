Vier ex-topturnsters ontsnapt uit de machtsgreep

Waterpolo­sters tegen Canada om plek in kwartfina­le WK

De Nederlandse waterpolosters nemen het in de tussenronde van de wereldkampioenschappen in Hongarije zondag op tegen Canada. De speelsters van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis eindigden als tweede in de groep achter de Verenigde Staten, na een 22-1-zege op Zuid-Afrika.

24 juni