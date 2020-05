Vijf man-tegen-man gevechten die zo op herhaling mogen

Mike Tyson tegen Evander Holyfield

Mike Tyson (53) en Evander Holyfield (57) zijn de jongste niet meer, maar het zou zomaar kunnen dat de twee voormalig kampioenen binnenkort de bokshandschoenen aantrekken en in de ring tegenover elkaar staan. Voor het goede doel dit maal. Tyson is momenteel weer in training en vertelde dat hij klaar is om een aantal ronden te boksen voor een demonstratiepartij. Waarop Holyfield tegenover Sky Sports liet weten daartoe bereid te zijn als het geld dat het opbrengt maar goed besteed wordt.



Holyfield won tot tweemaal toe een wereldtitelgevecht van Tyson. In 1996 werd het gevecht door de scheidsrechter na elf ronden gestopt en Holyfield als winnaar aangewezen. De rematch een jaar later is de geschiedenisboeken ingegaan als een van de meest bizarre bokswedstrijden ooit omdat Tyson in de derde ronde een stuk van het rechteroor van Holyfield afbijt. Tyson wordt logischerwijs gediskwalificeerd en verliest zelfs zijn bokslicentie. Zowel Tyson als Holyfield wordt tot op de dag van vandaag aan dit gevecht herinnerd. ,,Als mensen naar mij kijken, weet ik dat ze naar mijn oor kijken,’’ zegt Holyfield tegen Sky Sports. ,,Mensen denken dat mijn hele oor is afgebeten.’’

Mike Tyson en Evander Holyfield

Björn Borg en John McEnroe

De Wimbledon-finale van 1980 tussen Björn Borg en John McEnroe wordt door sommigen de beste tenniswedstrijd ooit genoemd. In vijf sets (1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6) sloeg Borg zich naar zijn vijfde opeenvolgende Wimbledon-titel. McEnroe heeft een jaar eerder zijn eerste Grand Slam-titel gewonnen, Borg staat voor die Wimbledon-finale al op negen titels.

Borg en McEnroe troffen elkaar 22 keer en de rivaliteit tussen de twee was zo groots en meeslepend dat het zelfs leidde tot een film. Borg stond te boek als bedeesd en koel, McEnroe als extravert en opvliegend. Vandaag de dag zijn de twee tenniskampioenen vrienden en de boksers Tyson en Holyfield zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de twee tennissers. Borg en McEnroe stonden voor het goede doel al meermaals tegen over elkaar.

John McEnroe (links) en Björn Borg.

Alberto Contador tegen Lance Armstrong

Een wielergevecht dat de gemoederen tot vandaag de dag bezig houdt: Albert Contador versus Lance Armstrong in de Tour de France van 2009. Bij Astana zijn de twee ploeggenoten maar tegelijkertijd concurrenten. De spanning in de teambus is om te snijden. Contador heeft in 2007 de Tour gewonnen, een jaar later de Giro en de Vuelta. In de Tour van 2009 telt maar één ding: winnen. Armstrong is op dat moment - van een dopingbekentenis is nog geen sprake - zevenvoudig Tourwinnaar en heeft na een afwezigheid van jaren zijn comeback gemaakt. Het laat zich raden dat de Amerikaan in 2009 niet naar Frankrijk is gekomen om Contador bij te staan in de jacht naar de gele trui.

In etappe zeven beslist Contador - tot woede van ploegleider Johan Bruyneel - de tweestrijd in zijn voordeel door bergop de aanval te kiezen. Contador pakt zo iets meer dan twintig seconden tijdwinst op Armstrong en springt over de Amerikaan heen in het klassement. Het is de opmaat voor de tweede Tourzege van Contador. Armstrong staat in Parijs als nummer drie op het podium met uiteindelijk meer dan vijf minuten achterstand.

Alberto Contador en Lance Armstrong

Pieter van den Hoogenband en Ian Thorpe

Met twee gouden medailles (100 en 200 meter vrij) was Pieter van den Hoogenband een van de absolute blikvangers van de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Maar de meest succesvolle atleet die Spelen was Ian Thorpe, die in eigen land drie keer goud haalde (400 vrij, 4x 100 estafette en 4 x 200 estafette).

,,Mijn favoriete tegenstander,’’ zei van den Hoogenband over Thorpe, vorig jaar in een interview met Het Parool . ,,Hij heeft mijn carrière gevormd. Hij was een geweldige zwemmer: ik was meer van de sprint, hij kon langer doorgaan. In Australië is hij een levende legende. Doordat ik hem versloeg in Sydney, in het hol van de leeuw, werd ik daarin meegezogen. Toen ik in 2017 terug was, zeiden ze bij de douane: ‘Welcome back, mate!’ En de taxichauffeur draaide zich opeens om en zei: ‘You’re Hoogie!’ Het was al zo veel jaren later, en alleen maar omdat hij het zwemmen zo heeft neergezet.’’

Anatoly Karpov teven Garry Kasparov

De tweestrijd tussen Anatoly Karpov en Garry Kasparov ging veel verder dan het schaakbord. Karpov werd gezien als protegé van het Sovjet-regime en was tien jaar lang wereldkampioen tot hij in 1985 werd onttroond door Kasparov. Kasparov was op dat moment 22 jaar, de jongste wereldkampioen ooit en vertegenwoordigde de perestrojka. Na zijn schaakcarrière nam Kasparov het in de politiek op tegen Vladimir Poetin.

Hun eerste strijd om de wereldtitel in 1984 duurde maanden, werd na 48 partijen bij een 5-3 tussenstand in het voordeel van Karpov afgebroken door de president van de internationale schaakbond en bestempeld als onbeslist. Een jaar later trok Kasparov de wereldtitel naar zich toe, maar de strijd tussen de twee zou nog jaren voortduren. In hun wereldtitelgevechten speelden Karpov en Kasparov in totaal 144 partijen tegen elkaar. Hun rivaliteit maakte schaken wereldwijd tot een ongekend populaire sport. Dat bleek in 2009 toen Karpov en Kasparov 25 jaar na hun eerste strijd om de wereldtitel weer tegenover achter het schaakbord zaten en er miljoenen mensen live meekeken.

Anatoly Karpov (L) en Garry Kasparov