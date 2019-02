Vijf op een rij voor Visser op 60 meter horden

Hordeloopster Nadine Visser heeft voor de vijfde keer op rij de Nederlandse titel veroverd op de 60 meter horden. Ze noteerde in de finale bij de NK indoor in het Omnisport van Apeldoorn een tijd van 8,07.

Eefje Boons pakte zilver in 8,15 en bleef daarmee boven de limiet voor de EK in Glasgow. Meerkampster Anouk Vetter behaalde het brons in 8,46.

Visser mikt op de EK over twee weken in Glasgow op een medaille. Dat is ze bijna aan haar stand verplicht, getuige haar bronzen medaille die ze een jaar geleden bij de WK indoor in Birmingham won. Daar scherpte ze het Nederlands record aan tot 7,83. Deze winter kwam ze nog niet aan die tijd. De 7,96 in Gent was haar beste tijd tot nog toe.

Visser (24) maakte er zich niet druk om. ,,Ik ben vermoeid. Dit weekeinde heb ik vijf races gelopen. En daarvoor zat er nog vermoeidheid in mijn lichaam door een zware trainingsstage. Ik ben wel heel snel, want zaterdag liep ik hier een persoonlijk record op de 60 meter, maar het juiste gevoel voor de horden is iets minder”, sprak de atlete na afloop.

Uitrusten is het devies tot aan Glasgow. ,,Dat werkte vorig jaar ook goed voor mij, dus ik ga veel op bed liggen. Natuurlijk is een medaille het doel op de EK, maar het ene toernooi is het andere niet. Dit jaar wordt er in Europa best hard gelopen, dus ik heb die medaille niet zomaar. Ik ben er nog niet heel erg mee bezig. Uiteindelijk is het indoorseizoen ook maar een tussenstap naar het buitenseizoen en daar werk je naartoe.”