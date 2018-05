Vijfde landstitel op rij voor hockeysters Den Bosch

Harrie Smolders wint vijfster­ren Grote Prijs van Hamburg

18:45 Springruiter Harrie Smolders, nummer 1 van de wereldranglijst, won met zijn toppaard de Grote Prijs van Hamburg. Vorig jaar eindigde de ruiter uit Lage Mierde nog als tweede. Met deze overwinning is Smolders zeker van een plaats in de finale in december in Praag.