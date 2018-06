Visser derde op 100 meter horden bij FBK Games

Na zilver ook goud voor Van Gerner bij rentree

16:55 Céline van Gerner heeft bij haar rentree op het internationale podium goud gewonnen op het toestel balk bij wedstrijden om de World Challenge Cup in het Sloveense Koper. Zaterdag had de Emmeloordse al zilver veroverd op brug. Van Gerner kwam in de finale tot een score van 13,500. Daarmee hield ze de Zwitserse Giulia Steingruber (13,450) net achter zich.