Visser loopt twee maanden voor Spelen een hamstringblessure op

Volleybal­lers in EK-kwalifica­tie weer te sterk voor Zweden, maar toch zijn er irritaties

14 mei De Nederlandse volleyballers hebben ook hun derde duel van het EK-kwalificatietoernooi gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was in Apeldoorn de baas over Zweden: 3-1 (25-17, 25-21, 19-25 en 25-17).