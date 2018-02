Visser pakt pr op 60 meter horden, Nederlands record nadert

Visser verbeterde haar persoonlijk record met één honderdste. Ze loopt later zaterdag nog de finale in Karlsruhe.



In de finale kon ze zich niet verbeteren. De 22-jarige Noord-Hollandse kwam als zesde over de finish in 7,97. De Amerikaanse Sharika Nelvis won in 7,80. Visser liep vorige week in haar eerste race van dit seizoen al meteen onder de limiet voor de WK indoor, begin maart in Birmingham. Ze noteerde toen in Berlijn 7,98, ruim sneller dan de vereiste 8,14.