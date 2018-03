Visser verkiest horden boven meerkamp

Atlete Nadine Visser verkiest de horden voorlopig boven de meerkamp. De 23-jarige pupil van coach Bart Bennema focust zich in het komende buitenseizoen op het onderdeel waarop ze onlangs brons pakte bij de WK indoor. Hoofddoel is het EK in Berlijn, waar Visser volgens Bennema tot de kanshebbers op het goud behoort op de 100 meter horden.

De Noord-Hollandse verbeterde op de WK in de halve finales van de 60 meter horden het belegen Nederlands record uit 1989 van Marjan Olyslager. Ze dook met 7,83 seconden ruim onder de toptijd (7,89). In de eindstrijd snelde Visser achter twee Amerikaansen naar het brons.

De atlete uit Hoorn baarde vorig jaar al opzien door bij de WK in de buitenlucht in Londen zevende te worden op zowel de meerkamp als de 100 meter horden. Visser besefte dat ze, in navolging van Dafne Schippers, een keuze moest gaan maken tussen de meerkamp en een specifiek onderdeel.

Brons makkelijker

,,Het brons op de WK in Birmingham heeft die keuze makkelijker gemaakt'', zegt Bennema, de coach die eerder Schippers transformeerde van meerkampster tot internationale topsprintster. ,,Maar al voor dat toernooi dacht ze eraan deze kant op te gaan. Horden gaat heel erg goed, ze wil het een kans geven. Maar we doen het stap voor stap. Ik heb haar geadviseerd: gooi niet alles wat je hebt opgebouwd op de meerkamp direct aan de kant. We blijven de andere dingen op een laag pitje doen, maar we richten ons dit seizoen vooral op de horden.''

Visser slaat de prestigieuze meerkamp in Götzis over en gaat toewerken naar de EK in augustus. ,,Als ze deze lijn doortrekt, is ze daar een van de grote kanshebbers op eremetaal'', aldus Bennema. ,,Ik zou haar niet adviseren voor horden te kiezen als ze niet op het podium kan eindigen. En dan heb ik het over het podium op een WK en Olympische Spelen.''